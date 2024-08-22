На Сумщині фіксують перевищення концентрації пилу в повітрі.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

22 серпня жителі Сум почали скаржитись на сморід і неприємний запах у повітрі. Обласний гідрометцентр дослідив склад повітря і з'ясував, що перевищена максимально разова концентрація по пилу в 1,2 – 1,4 раза. Решта досліджуваних показників - діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту та формальдегіду - в нормі.

Також фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели відбір зразків повітря у п'яти точках міста Сум. Зафіксували перевищення лише щодо пилу.