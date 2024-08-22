Роман спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а згодом у найгарячіших точках країни. За відвагу, самовідданість та героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".

На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський, повідомляє Патрульна поліція України.

“Під час виконання бойового завдання загинув наш побратим, колега, товариш, інспектор відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва старший лейтенант поліції Роман Зеленський”, – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що відважний, самовідданий, професіонал своєї справи Роман доєднався до лав патрульної поліції Києва від самого початку її створення у 2015 році. Коли на рідну землю прийшла повномасштабна війна, він без жодних вагань став на оборону Батьківщини. Спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а згодом у найгарячіших точках нашої країни. Щоб захистити кожен сантиметр рідної землі від підлого ворога.

За відвагу, самовідданість та героїзм Роман був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".

Роман був люблячим батьком та позитивною, світлою людиною. Він любив та дбав про своїх дітей. Син та донька були для нього відрадою та найбільшим натхненням. Заради них він боронив нашу землю від окупанта.

Під час бойового завдання Роман отримав вороже поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак його серце не витримало.

“Висловлюємо щирі співчуття всім, хто знав Романа. Сумуємо разом із вами всією патрульною родиною. Воїну, товаришу, колезі, батьку, сину назавжди залишиться 36 років. Вічна памʼять тобі, Романе! Бог забирає до себе найкращих українських синів… Честь”, – повідомили у Патрульній поліції.