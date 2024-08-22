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Зеленський: від початку війни російські обстріли зруйнували вже понад 500 релігійних споруд

Глава держави зазначив, що усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла.

Зеленський: від початку війни російські обстріли зруйнували вже понад 500 релігійних споруд
Фото: скріншот відео

Від початку цієї війни російські удари зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд, йдеться у повідомленні, опублікованому президентом Володимиром Зеленським.  

Зазначається, що усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла. 

“І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя – життя, яке Росія хоче знищити повністю. Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава – найбільший терорист у сьогоднішньому світі”, – йдеться у зверненні. 

Про заборону УПЦ (МП) в Україні читайте в нашому матеріалі “Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви”.

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