Від початку цієї війни російські удари зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд, йдеться у повідомленні, опублікованому президентом Володимиром Зеленським.

Зазначається, що усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла.

“І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя – життя, яке Росія хоче знищити повністю. Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава – найбільший терорист у сьогоднішньому світі”, – йдеться у зверненні.

Про заборону УПЦ (МП) в Україні читайте в нашому матеріалі “Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви”.