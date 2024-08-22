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Росіяни застосовують хімзброю в Курській області і звинувачують у цьому ЗСУ, - ЦПД

"Поширення подібних меседжів є частиною стратегії Кремля щодо інформаційної відповіді на події у Курській області".

Росіяни застосовують хімзброю в Курській області і звинувачують у цьому ЗСУ, - ЦПД
Архівне фото
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що Збройні сили України нібито здійснили хімічну атаку в Курській області через неможливість прорвати російську оборону.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"За словами ru-пропагандистів, українська армія, порушуючи норми міжнародного права, застосувала хімічну зброю по російських позиціях. Насправді це черговий фейк. По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, рашисти не наводять жодних доказів, що також є ознакою фейку", - йдеться в повідомленні.

При цьому самі російські воєнкори час від часу поширюють відео, де зафіксовано застосування російськими військами хімічної зброї по українських позиціях, що є воєнним злочином і відвертим порушенням законів війни.

"Поширення подібних меседжів є частиною стратегії Кремля щодо інформаційної відповіді на події у Курській області", -зазначили в ЦПД.

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