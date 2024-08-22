Посольство США попереджає про підвищений ризик обстрілів до Дня Незалежності

Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик російських атак по Україні до Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у звʼязку з Днем Незалежності України 24 серпня", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що росіяни постійно атакують Україну ракетами та дронами. Тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час них - іти до безпечних місць.

Минулого року напередодні Дня незалежності також попереджали, що Росія готується до атак у ці дні. В багатьох містах забороняли масові заходи 23-25 серпня.