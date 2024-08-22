Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.  

Новослобідська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог вдарив з РСЗВ (12 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: завдано авіаударів КАБ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи). Також зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух).

Глухівська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (4 вибухи). Також був авіаудар КАБ (1 вибух).

Миколаївська громада: завдано здійснено авіаудару КАБ (1 вибух).

Путивльська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies