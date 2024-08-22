Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (4 вибухи). Також був авіаудар КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи). Також зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

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