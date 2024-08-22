Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.
Новослобідська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух).
Шалигинська громада: ворог вдарив з РСЗВ (12 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів).
Юнаківська громада: зафіксовано здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
Хотінська громада: завдано авіаударів КАБ (3 вибухи).
Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи). Також зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).
Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух).
Глухівська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (3 вибухи).
Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (4 вибухи). Також був авіаудар КАБ (1 вибух).
Миколаївська громада: завдано здійснено авіаудару КАБ (1 вибух).
Путивльська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух).
Свеська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.