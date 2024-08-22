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Deep State: Росія захопила ще три населених пункти на Покровському напрямку

Ворог продовжує окупацію. 

Російська армія окупувала ще три населених пункти на сході України. Це Комишівка, Завітне і Новожеланне.

Відповідні дані аналітики Deep State опублікували станом на 21 серпня. Також вони повідомили про просування ворога поблизу Миколаївки.

Комишівка, Завітне і Новожеланне – це три поруч розташовані населені пункти на Покровському напрямку. Миколаївка розташована поруч із ними, східніше.

Просування ворога
Фото: Deep State
Просування ворога

Покровський напрямок залишається найважчим протягом багатьох місяців. Туди росіяни кинули спрямували більшість зусиль після провалу наступу на Харків.

Місцева влада закликає мешканців Покровської громади терміново евакуюватися, поки це можна зробити без ажіотажу. На думку начальника Покровської міської військової адміністрації, у людей на виїзд є один-два тижні. Цю думку він озвучив у понеділок, 19 серпня.

Дізнатися про можливості виїзду можна на сайті Покровської адміністрації: там розміщені номери телефонів, за якими можна звернутися. З виїздом маломобільних людей допоможуть волонтери. Евакуаційний поїзд ходить щодня. Станом на понеділок він мав значно більші можливості для перевезення, ніж охочих виїхати пасажирів. З питань виїзду також можна звернутися на номер контакт-центру МВА 0800-300-101. 

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