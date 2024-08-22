УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду

Очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаціної політики Микита Потураєв заперечив інформацію про те, що Українська православна церква Московського патріархату зможе легко "обійти" норми ухваленого закону про свою заборону.

Як пише "Українська правда", народний депутат заявив, що УПЦ МП для своєї легітимізації не вистачить виходу настоятеля митрополита Онуфрія та інших священників зі складу Синоду РПЦ.

За словами Потураєва, довести той факт, що церква не є частиною РПЦ, потрібно документально, тож просто виходу зі складу керівного органу забороненої російської структури не буде достатньо.

Заяву нардепа підтвердив і голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вказавши на те, що ухвалений закон містить чіткі ознаки афілійованості із РПЦ, яких церква повинна позбутися.