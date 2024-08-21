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Після заборони російської церкви в Україні Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Президент наголосив, що держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Після заборони російської церкви в Україні Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм
Володимир Зеленський і Вселенський патріарх Варфоломій
Фото: Пресслужба ОПУ

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм

За словами глави держави, співрозмовники спільно позитивно оцінили розвиток співпраці та, зокрема, нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату. Також висловили взаємні очікування щодо візиту у відповідь.

Зеленський згадав і про новий закон, яким в Україні забороняють московську церкву.

"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно. Запевнив, що наша держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами", - наголосив Президент.

  • 20 серпня Верховна Рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Законопроєкт ухвалили без обговорення.
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