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Російська армія завдала руйнувань на Нікопольщині

Без загиблих і постраждалих.

Російська армія завдала руйнувань на Нікопольщині
Фото: Сергій Лисак

Російська армія знову атакувала Нікопольщину дронами та била з артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. 

Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач. 

За уточненою інформацією, через вранішні удари по Марганецькій громаді побиті оселя та господарська споруда.

Без загиблих і постраждалих.

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