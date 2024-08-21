Російська армія завдала руйнувань на Нікопольщині

Без загиблих і постраждалих.

Російська армія знову атакувала Нікопольщину дронами та била з артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через вранішні удари по Марганецькій громаді побиті оселя та господарська споруда.

Без загиблих і постраждалих.