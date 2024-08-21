Російська армія завдала руйнувань на Нікопольщині

Російська армія знову атакувала Нікопольщину дронами та била з артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач.
За уточненою інформацією, через вранішні удари по Марганецькій громаді побиті оселя та господарська споруда.
Без загиблих і постраждалих.