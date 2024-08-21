Генштаб: російські війська активно застосовують авіацію по Курщині

Сили оборони України вживають заходів для стримування наступу російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та ракетними ударами, численними обстрілами з артилерії.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Російські війська активно застосовують авіацію по Курщині. На даний час відомо про 17 авіаційних ударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах російської федерації.

Також за допомогою артилерії рф обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували наші позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти один раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наших воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти активних дій поки не проводять, але завдають авіаційних ударів. Так, П’ятихатки, що на Запоріжжі, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.

Командування Збройних Сил України вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.