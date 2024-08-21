Росіяни посилили репресії щодо населення на тимчасово окупованих землях підвня

Тепер прості солдати мають право перевіряти документи у цивільних на ТОТ.

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях, повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вміст телефону.

"Традиційно росіян цікавлять ті, хто не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні. Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, окупантів цікавлять відомості про Сили оборони й наявність родичів в українській армії, в окремих випадках росіяни проводять обшуки майна.