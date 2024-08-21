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Скібіцький про важливість OSINT щодо воєнних злочинів Росії: таку інформацію в міжнародних судах цінують більше розвідки

Найбільше ж цінують свідчення самих потерпілих. 

Скібіцький про важливість OSINT щодо воєнних злочинів Росії: таку інформацію в міжнародних судах цінують більше розвідки
Фото: скріншот

Розвідувальні дані про воєнні злочини, зібрані з відкритих джерел, у міжнародних структурах судочинства цінують навіть більше, ніж та, що подана розвідувальними або офіційними органами. 

На перших слуханнях в Міжнародному суді в Гаазі, коли розглядали підтримку Росією терористичної діяльності, 75% інформації була зібрана з відкритих даних, сказав заступник керівника Головного управління міноборони Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".

Це були дані неурядових організацій, ЗМІ, досліджень різних структур, які дослідили це питання, зібрали інформацію та структурували ці докази воєнних злочинів. 

Коментуючи “Книгу катів” – базу російських військових, які чинили злочини в Україні, Скібіцький сказав, що потрібно нарощувати збір відкритих даних.

“Потрібно не просто продовжувати, а нарощувати цю діяльність. Тому що ця діяльність, ця робота, повинна бути спільна всіх, і держави, і суспільства”, – сказав він.

Найбільше ж цінують свідчення людей, проти який вчинили злочин, додав представник ГУР.

Військовослужбовець і документаліст Артем Шевченко пояснив, що великий масив російських злочинів вимагає значних дослідницьких зусиль. Проєкт "Книга катів" був започаткований ще в 2022, до його наповнення причетне розвідувальне товариство та небайдужі дослідники. 

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