Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
ГоловнаСуспільствоВійна

У перший рік повномасштабної війни в Туреччині було 840 000 українців, зараз – 24 тисячі

Україні діє 22 українські громади, які допомагають своїй державі.

У перший рік повномасштабної війни в Туреччині було 840 000 українців, зараз – 24 тисячі
Фото: Офіс президента

У 2022 у Туреччині були зареєстровані 840 000 українських біженців. Зараз їх налічують 24 000, повідомив посол України в Туреччині Василь Бондар під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави". Більшість людей повернулися до України, деякі поїхали в європейські країни. 

За його словами, в країні діє 22 українські громади, які працюють над допомогою своїй державі. Посол вважає, що українців за кордоном потрібно активно залучати до публічних заходів.

“Війна стала мобілізуючим фактором, а не тим фактором, який поділяє”, – вважає дипломат. 

Загалом у світі, за словами посла, є близько 20 млн українців-представників діаспори. Їх потрібно “притягувати” до України, вважає він, і допомогти в цьому може закон про множинне громадянство. 

Бондар вважає, що українців за кордоном потрібно залучати до різноманітних заходів, аби протидіяти російській пропаганді.

"Зараз ми зробили день відкритих дверей у посольстві. Уперше посольство стало місцем збору, а не отримання консульських послуг", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies