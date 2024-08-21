У перший рік повномасштабної війни в Туреччині було 840 000 українців, зараз – 24 тисячі

У 2022 у Туреччині були зареєстровані 840 000 українських біженців. Зараз їх налічують 24 000, повідомив посол України в Туреччині Василь Бондар під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави". Більшість людей повернулися до України, деякі поїхали в європейські країни.

За його словами, в країні діє 22 українські громади, які працюють над допомогою своїй державі. Посол вважає, що українців за кордоном потрібно активно залучати до публічних заходів.

“Війна стала мобілізуючим фактором, а не тим фактором, який поділяє”, – вважає дипломат.

Загалом у світі, за словами посла, є близько 20 млн українців-представників діаспори. Їх потрібно “притягувати” до України, вважає він, і допомогти в цьому може закон про множинне громадянство.

Бондар вважає, що українців за кордоном потрібно залучати до різноманітних заходів, аби протидіяти російській пропаганді.

"Зараз ми зробили день відкритих дверей у посольстві. Уперше посольство стало місцем збору, а не отримання консульських послуг", – сказав він.