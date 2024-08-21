Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар КАБ (1 вибух).

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

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