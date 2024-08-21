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Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Глухівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів, повідомляє Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Глухівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар КАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).

Глухівська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів), здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи), обстріли FPV-дронами (5 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (7 вибухів).

Кролевецька громада: завдано ракетного удару (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: був авіаудар КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).

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