Уночі захисники вдарили по зенітно-ракетному комплексу в Ростовській області

У ніч на середу Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога С–300 біля Новошахтинська Ростовської області.

На місці удару були вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується, повідомили в Генштабі.

Там підкреслили, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

С–300 – зенітно-ракетна систем середнього радіусу дії. Часто такими ракетами ворог бив по Харкову.