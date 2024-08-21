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Уночі захисники вдарили по зенітно-ракетному комплексу в Ростовській області

Там луналих вибухи. 

Уночі захисники вдарили по зенітно-ракетному комплексу в Ростовській області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на середу Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога С–300 біля Новошахтинська Ростовської області. 

На місці удару були вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується, повідомили в Генштабі

Там підкреслили, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

С–300 – зенітно-ракетна систем середнього радіусу дії. Часто такими ракетами ворог бив по Харкову. 

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