Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині, є постраждалі

Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. 

Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині, є постраждалі
Фото: Скріншот

Сьогодні близько 08:00 російська армія вдарила по Комишанах у Херсонській області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. 

До лікарні доставили 74-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також шпиталізували 72-річну жінку з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями нижніх кінцівок. 

Лікарі надають потерпілим медичну допомогу.

Учора російська армія вбила в Херсонській області людину, ще 15 поранила. Серед них – четверо неповнолітніх.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies