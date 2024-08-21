Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині, є постраждалі

Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці.

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Сьогодні близько 08:00 російська армія вдарила по Комишанах у Херсонській області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці.

До лікарні доставили 74-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба, рук та ніг.

Також шпиталізували 72-річну жінку з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями нижніх кінцівок.

Лікарі надають потерпілим медичну допомогу.

Учора російська армія вбила в Херсонській області людину, ще 15 поранила. Серед них – четверо неповнолітніх.