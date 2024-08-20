Пентагон: США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську

Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував спілкування США та України з приводу операції у Курську.

"Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі", – зазначив речник Пентагону.

Він наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна була вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

“Стосовно їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо", – додав Райдер.

Речник Пентагону уточнив, що політика США залишається незмінною в плані використання ударних сил і засобів дальнього радіуса дії для завдання глибоких ударів.

“Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюсь", – підсумував Райдер.

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