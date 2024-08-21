З 90 населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей

З 90 населених пунктів Донеччини евакуйовано всіх дітей, водночас ще 4912 дітей залишається у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Покровського районів.
Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв’ю британському виданню The Guardian.
За словами Філашкіна, ситуація на фронті ускладнюється — і разом із цим ускладнюється і гуманітарна ситуація.
“Про це важливо пам’ятати і нам, і нашим західним союзникам”, - зауважив Філашкін.
Він заявив, що з 90 населених пунктів Донецької області обладміністрація спільно з поліцією, рятувальниками та благодійними організаціями вже евакуювали всіх дітей до більш безпечних регіонів України, ще 4912 дітей залишається у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Бахмутського районів.
- З окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.
- У Мирнограді Покровського району Донецької області будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації.