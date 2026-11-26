Саме для того, щоб так не було, і створюють служби супроводу. Вони працюють із військовими та їхніми родинами після поранення, зникнення безвісти, полону чи загибелі: допомагають із лікуванням і документами, виплатами, пошуком, комунікацією з державними органами.

«Об'єктивно, чомусь поранення — це справа пораненого», — так описав свій досвід один із військових, яких ми опитували, коли досліджували перші патронатні служби в армії.

Фото: Євген Малолєтка

Раніше такі служби з'являлися лише там, де командир чи окремі військові брали ініціативу на себе. Тепер вони мають працювати в кожній військовій частині, ТЦК та СП і заклади охорони здоров'я (ЗОЗ), а їхню роботу врегульовує наказ Генштабу №149 від 8 вересня 2025 року. Але в щоденній роботі служби супроводу досі стикаються з розмитою відповідальністю, нестачею людей, задачами, які не належать до їхніх функцій, і непрофільними зверненнями. Щоб система справді допомагала військовим та їхнім родинам, треба зробити ще кілька кроків, і ми зібрали їх у дорожню карту з восьми пріоритетів.

1. Визначити, хто за що відповідає

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Між службами супроводу військових частин, ТЦК та СП і ЗОЗ досі немає чіткого розподілу завдань. На практиці роботу, яку мала б виконувати служба супроводу військової частини, часто бере на себе служба супроводу ЗОЗ або ж навпаки.

Коли учасників процесу багато, а відповідальність між ними не розподілена, можливі два сценарії. Або всі роблять одне й те саме, і пораненого турбують одразу кілька сторін. Або ніхто не робить нічого, бо кожен розраховує на інших.

Повноваження, завдання й межі відповідальності служб супроводу кожного рівня варто чітко прописати в наказі №149. Також треба визначити, які питання супроводжує військова частина, які — ТЦК та СП, а які — ЗОЗ, і як їхні служби супроводу обмінюються інформацією.

2. Звільнити служби супроводу від невластивих їм задач

Фахівців служб супроводу часто залучають до виконання функцій та обов'язків відділу цивільно-військового співробітництва (ЦВС). Кожна така задача — це час, який фахівець не витратить на родину зниклого безвісти чи на пораненого у шпиталі. Водночас і сам підрозділ ЦВС часто отримує задачі, які йому не притаманні.

Функції відділу ЦВС і служби супроводу треба чітко прописати і розмежувати на нормативному рівні.

3. Визначити єдині стандарти роботи служб супроводу

Служби супроводу в різних військових частинах, ТЦК та СП і ЗОЗ організовують роботу по-різному, і кейси ведуть теж по-різному. Тож дві людини з однаковою проблемою можуть отримати дуже різну допомогу — залежно від того, яка служба супроводу опікувалась конкретним кейсом.

Схожа ситуація і в ЦВС: окремі елементи алгоритму роботи прописані в законодавстві, наприклад у наказі №402 щодо супроводу поранених, але для більшості ситуацій методичних рекомендацій немає. Тож рішення часто доводиться ухвалювати на власний розсуд, орієнтуючись лише на те, чого закон прямо не забороняє.

Мінімальні стандарти або методичні рекомендації дали б службам супроводу спільну основу: що входить у їхні функції, де межі відповідальності, за скільки часу треба відреагувати на звернення, як вести облік кейсів і звітувати. А новим фахівцям було б значно легше входити в роботу.

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Як можуть виглядати такі алгоритми, ми показали в посібнику для служб супроводу: там крок за кроком описано кожен із чотирьох сценаріїв — поранення, зникнення безвісти, полон і загибель. Окремий посібник ми підготували й для служб супроводу Національної гвардії.

4. Запровадити моніторинг роботи служб супроводу

Немає єдиного механізму, який дозволив би оцінити, як служби супроводу працюють на практиці і наскільки ефективно допомагають. Без цього складно зрозуміти, наскільки перевантажені фахівці і яку допомогу насправді отримують військові та їхні родини.

Потрібен моніторинг, який показуватиме, як служби супроводу розгорнуті та укомплектовані, як підготовлені фахівці, як ведуть облік звернень і з яким результатом, і чи дотримуються алгоритмів взаємодії з військовими частинами, ТЦК та СП, ЗОЗ та іншими органами.

5. Рівномірно розподілити навантаження в службах супроводу

Система служб супроводу укомплектована фахівцями на 70%. Таку цифру навесні назвав начальник Центрального управління ЦВС Генштабу Олександр Кутков на брифінгу в Укрінформі. Водночас кожна служба супроводу одночасно веде багато кейсів, і за кожним стоїть окрема родина чи окремий поранений.

Але справа не лише в кількості людей. Навіть там, де штат є, навантаження розподіляється нерівномірно: більше роботи часто лягає на тих, хто краще себе зарекомендував. А найсумлінніші фахівці ризикують вигоріти першими: психологічне виснаження самі представники служб супроводу називають серед актуальних викликів.

Важливо з'ясовувати, чому посади в службах супроводу лишаються вакантними: чому бракує кандидатів, чому люди йдуть із посад, які ще бар'єри заважають. Лише розуміючи ці причини, можна шукати рішення.

6. Переадресовувати непрофільні звернення

До служб супроводу часто звертаються з питаннями, які не стосуються їхньої роботи: як отримати мільйон за «контракт 18–24», як оформити єОселю. Це зрозуміло, бо люди звертаються туди, де їм відповідають. Але служба супроводу не може бути довідковою з усіх питань.

Тут допоможе простий інструмент — список контактів, куди можна звернутися з різних питань. Важливо, щоб він був не лише у служб супроводу, а й у самих військових та їхніх рідних. Якщо людина сама знайде потрібний контакт, їй не доведеться звертатися до служби супроводу. А якщо все ж звернеться, у служби супроводу під рукою буде покликання, куди її переспрямувати.

Варто також переглянути роботу гарячих ліній ЦВС. До ЦВС фактично звертаються з будь-яких питань: щодня надходять десятки звернень, багато з них непрофільні. Запити, які надходять на гарячі лінії ЦВС, варто фіксувати й фільтрувати, а непрофільні — переспрямовувати туди, де їх справді можуть вирішити.

7. Продовжити навчання фахівців служб супроводу

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Значна частина фахівців не має єдиної підготовки щодо соціального забезпечення, виплат, маршруту лікування, роботи із сім'ями та кризової комунікації. Без постійного навчання на старті людям складно зрозуміти процеси, а згодом — вести складні кейси.

Базові знання дають онлайн-курси «Принципу» — окремі для служб супроводу військових частин і ТЦК та СП. Їх можна пройти на платформі «Принцип Просвіта» або на платформі ЗСУ «На зв'язку». Поглиблене офлайн-навчання з весни 2025 року проводить ЦУ ЦВС: там фахівці детальніше розбирають кожен зі сценаріїв, обговорюють кейси з колегами та радяться з тренерами щодо складних ситуацій. Своїм досвідом діляться й служби супроводу, які вже успішно працюють. Наприклад, патронатна служба «Янголи» 3 ОШБр проводила семінари для новостворених служб супроводу інших підрозділів.

Проте поки що спроможностей бракує, щоб навчити всіх, хто цього потребує, особливо в офлайн-форматі.

Наступний крок — затвердити оновлену програму навчання для служб супроводу в ЗСУ, масштабувати навчання і розширити базу тренерів.

8. Впровадити ІКС «Супровід»

Служби супроводу ведуть кейси переважно в Google-таблицях чи Excel. Ці інструменти мають обмежені можливості і створюють ризик витоку персональних даних військових.

Влітку 2025 року ЦУ ЦВС Генштабу розробило технічне завдання для спеціальної CRM-системи для служб супроводу — ІКС «Супровід». Фахівці «Принципу» були долучені до її розробки. Зараз система доопрацьовується.

Коли робота над продуктом завершиться, систему треба впровадити в усіх службах супроводу для ведення кейсів і статистики, навчити фахівців нею користуватися і підготувати зрозумілу інструкцію.

Служби супроводу вже стали частиною армії. Тепер їм потрібні чіткі правила, достатньо підготовлених людей і єдиний облік. Лише тоді ми зможемо сказати, що поранення — не справа пораненого, а родина зниклого безвісти, полоненого чи загиблого не залишиться сам на сам зі своєю проблемою.

Автор: Оксана Яворська, керівниця департаменту правового захисту «Принципу»