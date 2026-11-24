«Шоукейс. Вимір театру Лесі Українки» став моїм знайомством з цим театром. Він зустрів мене запитанням, яке звучало приблизно так: «Хочеш втекти від реальності? Не вийде. Але можеш зануритися в неї. Чи готова ти до розмови про те, що ми зараз переживаємо?»

Фото: Анна Салій Сцена з вистави «Жага» Театру Лесі Українки

З 17 по 20 вересня 2026 року у Львові відбувся «Шоукейс. Вимір театру Лесі Українки»: вісім вистав, які показали, чим жив театр останні шість років і дві публічні розмови, «Театр і війна» та «Театр після війни. Робота з ветеран(к)ами». Вони були про відповідальність українського театру бути. Бути, коли війна триває і бути, коли вона закінчиться. Усі вистави йшли з англійськими субтитрами, а розмови з синхронним перекладом, оскільки в залі поряд з глядачами зустрічалися театральні професіонали як і з України, так і з країн ЄС. Це був перший формат театрального шоукейсу у Львові.

Фото: Анна Салій Дискусія «Театр після війни. Робота з ветеран(к)ами»

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Мені поталанило пізнати театр саме у рамках цієї події, тобто переглянути більшість програми буквально за лічені дні. Це зовсім не те саме, що ходити на окремі вистави час від часу. Завдяки шоукейсу мені вдалось побачити театр як цілісність і провести лінію, яка пронизує його вистави.

Але що це таке, шоукейс? Буквально, вітрина. Ми звикли, що вітрина це про речі. Їх виставляють, щоб людина могла пройти повз, роздивитися і вирішити, чи заходити їй всередину. А як щодо вітрини, у якій показані вистави? Тут формат дещо змінюється: театр сам стає вітриною, а те, що в ній, існує лише у певний час і в певному місці (як того і вимагає театр). Саме таке вдалось втілити команді театру Лесі. Це не окрема прем'єра і не чергова афіша, а театр, який виставляє на огляд сам себе.

Насправді, якщо переглядати вистави чотири дні поспіль, можна прослідкувати певну закономірність: прийоми, що повторюються, зрозуміти стиль театру загалом. Вражає вже не тільки якась окрема вистава, ви починаєте на них дивитись як на частини одного організму.

Щоб пояснити, що саме я тут побачила, хочу сказати, з чим прийшла. Для себе я уявляю шлях через колективну травму так (якщо коротко): шок – осмислення – памʼять. Спершу, подія, яка стає шоком. Потім йде потреба осмислити те, що сталося. І лише тоді памʼять; спроба зафіксувати пережите через практики, меморіали і тому подібне. Можна побачити, що цей процес лінійний. Проте в нас він перетворився на замкнене коло. Війна триває з 2014 року, але у 2022-му події для багатьох з нас перестали бути «далекими», а нові удари повертають на початок цього кола настільки швидко, що мені здається, ми просто не встигаємо дійти далі шоку. Театр, який я побачила, працює з тим, що сталося. Але шок тут не минув – він набув рис перманентності, тому «сталося» залишається теперішнім. Тож для мене головним стало питання, з якої відстані театр дозволяє на це дивитись і чи може він допомогти трішки зрушити від шоку до осмислення.

Саме на цьому хочу зупинитися. Це відстань, з якої театр через вистави говорить про сьогодення: війну, екологічну катастрофу, наші бажання, життя ЛГБТ-спільноти. Відтак, виділила три такі відстані: одні вистави підходять до глядача впритул, тобто без дистанції; інші дають рамку, де в основу лягає давніший текст, через який проступає сьогодення – це дистанція-рамка; а ще інші показують минуле, але таке, що залишається нам близьким та актуальним донині, це дистанція-час.

Саме відстань виявилася для мене головним, що показав шоукейс. Як на мене, вона змінює те, чим вистава може стати для глядачів і водночас відводить їм певну роль. Жодна з цих відстаней не є кращою за іншу. Але разом вони пояснюють, чому один театр може говорити про теперішнє настільки різними способами.

Спершу здається природним розкласти вистави за цією відстанню, тобто від найближчих до найдальших. Але, така шкала не працює, бо кожна вистава поєднує в собі декілька шарів, і втиснути її в одну категорію не вдається, та й я не хотіла б цього робити. Тому, пропоную уявити карту. Її центр – сьогодення, в якому ми всі перебуваємо і від якого нікуди не дінемося. А шляхи до нього ведуть з різних боків через міф, літературні сюжети, пісню, документ, біографію. Відстань на такій карті це довжина дороги, яку проходить глядач, а вистави стоять на перехрестях.

«Плейлист подорожнього», «146 зірок, видимих неозброєним оком» та «Галдамаш» стоять майже в центрі – між глядачем та реальністю немає відстані, тут не потрібно робити кроки, ми вже тут. У «Птахах» Арістофан зустрічається зі свідченнями про Каховську ГЕС; у «Божественній комедії» сходяться Данте, вертеп, Грицько Чубай і протоколи допитів КДБ. «Філоктет» несе давній міф крізь рейв і водночас осмислює війну загалом. А «Жага» накладає на «Камінного господаря» Лесі Українки сучасні тексти, щоб говорити про наші бажання, любов і владу. «Леся. Їсторія» веде до сьогодення через біографію Лесі Українки. Про деякі з цих вистав я розповім далі докладніше.

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Почну з тих, де відстані майже немає. Вони вражають саме своє близькістю, бо тут нема ні рамки, ні часової дистанції між подіями і сценою.

«Плейлист подорожнього» режисерки Анастасії Косодій – це документальна вистава про історію ветерана, який сам прийшов до театру, бо хотів, щоб його історію почули. Крим, Азовсталь, війна, яка триває досі. Єдина відстань між глядачем та історією зводиться до відстані між рядами і сценою. Ця близькість базується на контрастах: жорстока реальність поєднана з ніжністю спогадів та надією, яку дає пісня. Така вистава ламає звичну логіку театру як способу втекти в інший світ.

В цей момент глядачі перестають бути просто глядачами. Коли між залом і сценою немає рамки – ти стаєш свідком. Людина прийшла розповісти історію, а ти стаєш тим, хто має її почути. Дивитися на теперішнє, яке ще не стало минулим, складно, але мовчати про це зараз не можна – без осмислення багато з того, що з нами стається просто піде у забуття, так і не ставши памʼяттю.

Постдокументальний мюзикл Дмитра Захоженка «146 зірок, видимих неозброєним оком» близький інакше. Вистава створена на основі соціологічного дослідження якості життя ЛГБТ-спільноти у Львові й ставить глядачам питання в лоб про те, що ще донедавна вважалось табуйованим. Тут йдеться про зусилля вписатись у «сакральну норму» і про страх бути собою. Мікрофон на цій сцені не лише для акторів, глядачі отримують можливість вийти та розповісти свою історію. Тут близькість працює як дозвіл; те, про що мовчали, стає розмовою.

Близькою у цьому розумінні є й «Галдамаш» – апокаліптична мольфа за «Екологічною баладою» Ольги Мацюпи, яка теж говорить про сьогодення без рамки минулого. Говірка, традиційне ремесло, народні елементи тут окреслюють місце, де розгортається історія, але в центрі вони не стоять. У центрі проблема: незаконна вирубка лісів. І ми стаємо свідками цієї історії, злочину та його наслідків, від яких не відвернутися, бо вони відбуваються тут і тепер.

Така близькість не залишає між глядачем і чужим досвідом нічого, за що можна сховатись, в цьому її ціна. Але тут же ж криється і те, що вона дає: діалог. З одного боку історії, які стають почутими, а глядачі перестають бути сторонніми.

Другий спосіб показувати сьогодення полягає в тому, щоб говорити через щось знайоме. Театр бере тексти, які нам давно відомі і дозволяє реальності проступити крізь них. Але рамка не завжди тримається.

«Птахи» Дмитра Захоженка починаються з тексту Арістофана, але дуже швидко стають розмовою про те, що з нашою землею робить війна. Це своєрідна відповідь, не позбавлена іронії, на світову розмову про екологію, яка часто зупиняється на пластикових стаканчиках, тоді як в Україні триває екоцид через війну. Екологічна катастрофа тут не метафора, адже у виставі звучать свідчення про Каховську ГЕС. А коли зʼявляється голос жінки, яка давала ці свідчення, рамка зникає – декорації античного тексту розчиняються, і глядач знову тут, у теперішньому. Таке раптове наближення до центру вражає ще й тому, що ми живемо поруч із війною так довго, що багато чого на її тлі випадає з поля зору, зокрема й екологічні наслідки. Вистава повертає їх у фокус.

«Філоктет. Античний рейв» показує, що така рамка може бути і тілесною. Вистава за Софоклом і Гайнером Мюллером починається як рейв: музика, атмосфера клубу, глядачі залучені до дійства з перших хвилин. Потім розгортається міф: історія про воїна, у якого загноїлася рана і якого покинули самого на острові. Та коли зрозуміли, що без нього війни не виграти, повернулися по допомогу. Наприкінці рейв повертається. Це історія про війну, і не одну. Зміст вистави розгортається навколо воєн різних часів та століть, а рейв стає формою цього осмислення. Таке поєднання полярностей мені видається невипадковим, оскільки рейв це про тіло, присутність тут і тепер, а міф – відстань, у якій біль набуває форми історії. Цей синтез пропонує спосіб говорити про важливе – через оксюморон, контрасти, різкий перепад. А рамкування, коли історія вкладена між двома хвилями танцю, залишає сьогодення у відлуннях міфу, але не дає про нього забути.

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В свою чергу, «Божественна комедія» Дмитра Захоженка тримає рамку міцніше. Це зумовлено неочікуваним нашаруванням: Данте накладається на історію Грицька Чубая та вертеп, де пісня стає способом осмислення. Історії, які звучать у виставі, належать і сьогоденню, та історії, яка актуальна донині. Данте дає цьому досвіду напрям, аспект історії Чубая робить виставу ближчою, а вертеп формує спільність і дозволяє цю історію зрозуміти та пронести разом. Це все складається в розмову про циклічність історії, бо те, що було, повертається. Кінець вистави, де актор говорить історіями, зібраними під час окупації [Маріуполя], підтверджує цю думку і знову повертає нас в сьогодення.

У «Жазі» Владислава Білоненка рамкою стає іронія. Ерополітична драма за «Камінним Господарем» Лесі Українки говорить про жагу до влади. Сучасна мова у комбінації з насмішкою про політичні проблеми дозволяє сприйняти їх, задуматись над тенденціями бажань суспільства сьогодні.

Дані вистави є прикладом того, що рамка не відводить погляд від реальності, навпаки, вона допомагає його витримати. Позиція глядача тут змінюється – він стає тлумачем, бо сам розпізнає, що проступає крізь форму давнішого тексту. Але «гарантій безпеки» така відстань також не дає, оскільки достатньо одного живого голосу з реальності, щоб дистанція зникла, і глядач знову перетворюється на свідка.

Шоукейс завершився виставою «Леся. Їсторія», що робить такий фінал вдалим та символічним. Це байопік про патронесу театру, тобто розповідь про людину, чиє ім'я носить сам колектив. На моїй уявній карті це дорога самого театру. Коли інші вистави показували, якими шляхами він іде до сьогодення, то ця показує, звідки він рушив.

Сценічне рішення тут стримане: голі стіни сцени, мінімум декорацій і образів, бо головну роботу виконують творча спадщина Лесі і люди, які творять магію театру. З усіх вистав, що були представлені на шоукейсі, тут найбільше часової дистанції, адже розповідає про минуле. Але воно не залишається в минулому. Це наша історія, і саме тому зворушує. Якщо в «Божественній комедії» минуле постає раною, то тут воно стає опорою, натхненням. Глядач тоді стає спадкоємцем, бо йому дають фундамент, з якого можна дивитися вперед.

За цим стоїть питання: що означає бути театром, який носить її ім'я сьогодні? На мою думку, відповідь шоукейс дав не словами, а самою програмою, яка показала вісім вистав, де Леся присутня по-різному. Це про спосіб мислення, де переплетені історія, творчість, надія, експеримент, сміливість і невгамовне бажання пізнати світ. Бути театром з імʼям Лесі означає успадкувати її дух, філософію: пробувати нове, говорити про незручне й не відвертатись від реальності. І, мабуть, тому шоукейс, у якому були і рейв за античним міфом, і постдокументальний мюзикл, і апокаліптична мольфа, завершився саме цією виставою. Вона нагадала, хто надихає на таке різноманіття.

Тож що ж дає ця відстань? Глядачеві вона дає роль. Де немає відстані, ви стаєте свідками, бо вам розповідають історію, яку ви прийшли почути. Де є рамка, у вигляді тексту, ви стаєте тлумачами – намагаєтесь розпізнати, що крізь нього проступає. Де є час, ви спадкоємці, бо історія стає опорою і нагадуванням про власну ідентичність. А театру відстань дає змогу говорити з різними людьми одразу. Театр прокладає до сьогодення різні дороги, і кожна підсвічує певний його аспект, тож зустрітися з ним можна там, де глядач до цього буде готовий.

Саме формат шоукейсу дозволив це побачити. Окрема вистава показує одну дорогу. Добірка, зібрана з шести років роботи, показує карту. Мені видається, що було важливо побачити театр не як афішу, а як цілісність, у якій теперішнє розглянуте з різних боків. Така реальність у театрі здається навіть реальнішою, бо з неї знято все зайве, і лишається одна конкретна річ, про яку важко говорити будь-де інде.

«Хочеш втекти від реальності? Не вийде», і тепер я зрозуміла чому. Бо усі дороги ведуть до сьогодення. Навіть ті, що здаються обхідними. Але театр пропонує варіанти, з якого боку підійти, а вибір залишається за вами.

Автор: Олена Іваняк, культурологиня та авторка критичних текстів про мистецтво