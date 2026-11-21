За кожним таким рішенням стоїть людина, яка ще вчора могла самостійно забезпечувати себе та свою родину, будувати плани, допомагати іншим. Сьогодні вона сама у потребі. Але чи означає це, що разом із матеріальною незалежністю людина має втратити право вирішувати, що для неї найважливіше?

Війна поставила мільйони українців перед непростими рішеннями. Придбати продукти чи ліки? Оплатити житло чи купити щось дітям? Витратити останні заощадження на найнеобхідніше чи залишити їх на випадок нової евакуації?

Коли ми говоримо про людську гідність, найчастіше згадуємо свободу, права людини та можливість самостійно визначати своє майбутнє. Але є ще один вимір гідності, про який говорять значно рідше. Це гідність людини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, втратила дім, роботу, звичне життя і змушена звертатися по допомогу.

Фото: Зоряна Стельмах

Допомагати, не позбавляючи права вибору

У гуманітарній роботі ми часто говоримо про кількість людей, які отримали допомогу, обсяги фінансування та результати реалізованих проєктів. Це важливо. Але за ними легко не помітити того, що неможливо виміряти лише цифрами, – відчуття гідності.

Саме в цьому контексті особливого значення набуває багатоцільова грошова допомога. Її головна перевага полягає в тому, що людина отримує можливість самостійно визначати, які базові потреби задовольнити насамперед. Для однієї родини це продукти харчування, для іншої – оплата комунальних послуг, а для когось у пріоритеті зимовий одяг чи дорога до лікарні.

Реклама

Ці потреби можуть відрізнятися навіть у сусідів, які живуть в одному будинку та постраждали від однієї надзвичайної ситуації. І ми не можемо їх знати. Натомість багатоцільова грошова допомога дозволяє врахувати цю різноманітність, залишаючи людині простір для самостійного рішення.

У цьому – прояв поваги. Надаючи таку допомогу, ми визнаємо, що навіть у вразливості людина залишається здатною оцінювати власні потреби.

Гідність не зникає разом із достатком

Люди у потребі не стають менш відповідальними, менш спроможними чи менш гідними поваги. Бідність не визначає людську цінність. Втрата роботи не позбавляє досвіду та знань. Вимушене переселення не перекреслює попередніх досягнень. А необхідність звернутися по допомогу не повинна перетворювати людину на пасивного отримувача чужих рішень.

Особливо важливо пам’ятати про це сьогодні, коли через війну багато українців уперше в житті змушені звертатися по гуманітарну підтримку.

Для когось це непростий психологічний бар’єр. Люди, які все життя працювали, виховували дітей, підтримували близьких, іноді відчувають сором через необхідність просити про допомогу. Тому важливо не лише те, яку допомогу ми надаємо, а й те, як саме це робимо.

Людина не повинна відчувати приниження під час реєстрації, пояснювати свої життєві обставини більше, ніж це об’єктивно необхідно, або боятися поставити запитання.

У гуманітарних програмах існують критерії вразливості, процедури перевірки та визначення права на отримання допомоги. Вони необхідні, щоб обмежені ресурси спрямовувалися тим, хто найбільше їх потребує. Але ці процедури не повинні перетворюватися на оцінювання людської цінності. Ми визначаємо потребу в допомозі, а не міру людської гідності.

Повернути можливість вирішувати

Війна забирає значно більше, ніж матеріальні речі. Вона часто позбавляє відчуття стабільності, передбачуваності та контролю над власним життям. Людина може не знати, чи буде завтра безпечно в її громаді, чи зможе вона повернутися додому, чи матиме роботу та стабільний дохід.

Реклама

У таких обставинах навіть можливість самостійно ухвалити невелике повсякденне рішення набуває особливого значення. Багатоцільова грошова допомога не здатна повернути людині все втрачене, знівелювати фінансову залежність і усунути усі наслідки війни. Але вона може дати можливість хоча б частково відновити контроль над повсякденним життям: самостійно придбати необхідні продукти, обрати ліки відповідно до призначення лікаря, закрити найнагальніші витрати родини. Це звичайні рішення, які більшість із нас ухвалює щодня, навіть не замислюючись про їхнє значення. Проте для тих, хто втратив майже все, повернення можливості самостійно вирішувати може стати важливим кроком до відновлення впевненості у власних силах.

І саме тому багатоцільову грошову допомогу варто розглядати не лише як фінансовий інструмент гуманітарного реагування, а й як спосіб підтримки людської самостійності.

Гідність має бути основою гуманітарної допомоги

Карітас України багато років надає грошову допомогу постраждалим від війни. За цей час змінювалися гуманітарні потреби, підходи до реагування, механізми та процедури надання підтримки. Але незмінним є те, що у центрі гуманітарної роботи залишається людина.

Для нас важливо не лише те, скільки потребуючих отримали допомогу, а й те, яким був їхній досвід взаємодії з Карітасом. Чи відчували вони повагу? Чи розуміли, як відбувається реєстрація? Чи мали можливість поставити запитання, повідомити про проблему та отримати відповідь? Чи могли самостійно визначити, як найкраще використати свої виплати?

Так, у певних обставинах людям необхідні спеціалізовані послуги, натуральна допомога або комплексний супровід. Проте там, де ринки функціонують і люди мають можливість самостійно придбати необхідне, багатоцільова грошова допомога дозволяє поєднати задоволення базових потреб із повагою до особистого вибору.

Свобода починається з права обирати

21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Цей день нагадує нам про цінності, за які українці боролися і продовжують боротися.

Але гідність і свобода проявляються не лише у великих історичних подіях. Вони присутні й у повсякденному житті, у ставленні до інших людей, у готовності поважати їхні рішення, навіть коли вони опинилися у складних обставинах. Людина, яка втратила дім, роботу чи стабільний дохід, не втрачає права на повагу та самостійність. І наше завдання як гуманітарних працівників – не лише допомогти їй пережити складний період, а й зробити це так, щоб вона залишалася активним учасником власного життя.

А справжня підтримка полягає не лише в тому, щоб дати людині необхідні ресурси. Вона полягає також у тому, щоб залишити за нею право вирішувати.

Автор: Василь Жгун, керівник програми грошової та ваучерної допомоги міжнародного благодійного фонду Карітас України