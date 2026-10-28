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ООН планує забезпечити взимку допомогою понад 2 мільйони українців

Приблизно 84% допомоги отримають мешканці прифронтових територій.

ООН планує забезпечити взимку допомогою понад 2 мільйони українців
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич

ООН планує надати гуманітарну допомогу 2,1 мільйонам українців взимку.

Про це заявив координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмале, передає Суспільне.

Він зазначив, що українці будуть отримувати цю допомогу, впродовж всієї зими, аж до 27 березня.  Йдеться про 430 000 внутрішньо переміщених осіб та 1,7 мільйона українців, які мешкають зокрема в прифронтових районах.

«Приблизно 84 % запланованої допомоги зосереджено в радіусі 50 км від лінії фронту», — зазначив Шмале.

Програма підтримки включатиме допомогу з опаленням і ремонтом житла, медичне обслуговування, захист, продовольство та грошові виплати. Також передбачена підтримка вразливих домогосподарств для покриття зимових витрат і забезпечення їхнього доступу до опалення, електроенергії, води та санітарних послуг.

За перші вісім місяців цього року допомогу від гуманітарних організацій отримали 3,5 мільйони українців. Більшість із них перебувають поблизу лінії фронту, а також зазнали прямого впливу ударів, зокрема в містах. Про це повідомив Маттіас Шмале.

  • ООН не бере безпосередньої участі у гуманітарній місії щодо тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Координатор ООН з питань надзвичайної допомоги звертався до російської місії з проханням забезпечити безпечний прохід для цивільних та пропустити допомогу в Олешки. Однак відповіді від російської сторони організація так і не отримала.
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