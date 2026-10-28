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Керівника благодійного фонду на Херсонщині підозрюють у продажі автівок, які волонтери передавали для ЗСУ

Чоловіка затримали під час отримання коштів та передачі автомобіля покупцю.

Керівника благодійного фонду на Херсонщині підозрюють у продажі автівок, які волонтери передавали для ЗСУ
Фото: Відділ комунікації поліції Херсонської області

Керівник благодійного фонду на Херсонщині підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги для ЗСУ, зокрема автівок.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

За даними слідства, у 2023 році 52-річний чоловік заснував благодійну організацію. Основним видом діяльності цього фонду стало «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, не віднесені до інших угруповань».

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Проте засновник БО вирішив незаконно збагатитись через продаж товарів гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, які іноземні благодійники передавали для потреб Збройних Сил України.

Встановлено, що в серпні поточного року для вказаного фонду в Україну від донорів із Фінляндії як гуманітарну допомогу доставили два автомобілі – Nissan Qashqai та Mercedes-Benz Vito.

Однак керівник благодійної організації підшукав на них покупця, який погодився сплатити 8500 євро.

 Днями його затримали в Херсоні під час отримання коштів та передачі автомобілів покупцю. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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