Лубінець: В Олешках триває розмінування маршрутів для гуманітарної місії

Готуються безпечні маршрути для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних, які хочуть залишити місто.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Олешках триває підготовка гуманітарної місії для допомоги цивільному населенню. Наразі фахівці розміновують маршрути для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду людей із міста.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, зусилля якої допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.

Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами Лубінця, сторони дотримуються.

Розмінування маршрутів є важливим етапом підготовки до доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних, які бажають залишити Олешки.

Лубінець додав, що сторони продовжують працювати над реалізацією місії, щоб допомогти людям і забезпечити їм можливість дістатися безпечної території.

Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики.

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.

До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.