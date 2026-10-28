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Лубінець: В Олешках триває розмінування маршрутів для гуманітарної місії

Готуються безпечні маршрути для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних, які хочуть залишити місто.

Лубінець: В Олешках триває розмінування маршрутів для гуманітарної місії
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

В Олешках триває підготовка гуманітарної місії для допомоги цивільному населенню. Наразі фахівці розміновують маршрути для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду людей із міста.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, зусилля якої допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.

Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами Лубінця, сторони дотримуються.

Розмінування маршрутів є важливим етапом підготовки до доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних, які бажають залишити Олешки.

Лубінець додав, що сторони продовжують працювати над реалізацією місії, щоб допомогти людям і забезпечити їм можливість дістатися безпечної території.

  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики. 
  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
  • 27 жовтня в Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада. 
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