Лубінець: В Олешках триває розмінування маршрутів для гуманітарної місії

В Олешках триває підготовка гуманітарної місії для допомоги цивільному населенню. Наразі фахівці розміновують маршрути для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду людей із міста.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, зусилля якої допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.
Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами Лубінця, сторони дотримуються.
Розмінування маршрутів є важливим етапом підготовки до доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних, які бажають залишити Олешки.
Лубінець додав, що сторони продовжують працювати над реалізацією місії, щоб допомогти людям і забезпечити їм можливість дістатися безпечної території.
- Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.
- До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
- 27 жовтня в Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада.