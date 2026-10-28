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Лубінець: Росія утримує українських журналістів у нелюдських умовах і катує їх у полоні

Росіяни утримують в полоні українських журналістів у нелюдських умовах.

Лубінець: Росія утримує українських журналістів у нелюдських умовах і катує їх у полоні
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Російські окупанти піддають тортурам українських журналістів, які перебувають у полоні, та створюють для них нелюдські умови. 

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розслідування злочинів Росії проти медіа, пише Укрінформ.

За словами омбудсмана, Росія не відпускає журналістів, оскільки вони можуть професійно описувати, показувати та документувати злочини окупантів.

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"Багато хто з журналістів, за нашою інформацією, знаходиться під тортурами, у нелюдських умовах. І нехай це буде моє припущення, але робиться все, щоб максимально погіршити здоров'я, якщо не довести до чогось навіть гіршого", – наголосив Лубінець.

Він додав, що Росія застосовує такі умови до всіх полонених представників медіа. Дізнаватися про факти поводження з ними вдається завдяки опитуванням українців, які повернулися з неволі.

Омбудсман також зауважив, що журналісти є однією з найскладніших категорій для повернення з полону.

Водночас Лубінець висловив сподівання, що напрацьований механізм локального перемир’я в Олешках допоможе створити додаткові можливості для звільнення цивільних українців із російських в'язниць.

"Поки у нас є напрацювання. Але подивимося, як на них відреагує російська сторона за сприяння американської", – сказав він.

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