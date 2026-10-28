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Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальнність за обіг “дроп-рахунків”

Закон допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають свої гроші.

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальнність за обіг “дроп-рахунків”

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила ініційований Президентом України законопроєкт № 16013 , який посилює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та банківськими рахунками.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

“Це так званий закон про “дропів”, який допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають свої гроші”, – пояснив він. 

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Саме дроп-рахунки є одним із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів.

Тепер за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від характеру правопорушення, це може бути штраф або позбавлення волі. 

За проголосували 270 народних депутатів, зазначено у телеграм-каналі українського парламенту.

Документ, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за передачу, одержання, придбання чи зберігання засобів доступу до банківських рахунків, електронних гаманців та “дроп-рахунків”, які використовуються у злочинних схемах.

Закон описує мережі "дроп-рахунків" – номінальних платіжних рахунків – як окремий елемент кримінальної інфраструктури, що набув системного характеру й забезпечує функціонування схем платіжного шахрайства, діяльності кол-центрів, незаконного грального бізнесу, легалізації доходів, обігу підакцизних товарів і наркотичних засобів, а також конвертаційних операцій.

Функціонування таких мереж передбачає розподіл ролей між організаторами, так званими “дроповодами”, які шукають і залучають номінальних власників рахунків, особами, що забезпечують одержання й передачу платіжних інструментів та доступу до рахунків, а також тими, хто конвертує кошти в готівку чи віртуальні активи.

Читайте такожЗеленський вніс до Ради два законопроєкти про кримінальну відповідальність за кол-центри і дроп-рахунки. Про що проєкти

  • У вересні Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за участь у кол-центрах: максимальне покарання – до 15 років і конфіскація. Законопроєкт ухвалили на тлі резонансного викриття організованої злочинної групи в Офісі генпрокурора, що займалася покриванням колцентрів за хабарі. Президетн вже підписав закон.
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