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У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на парковці. Спалахнули два автобуси.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у місті Києві.

Повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Василенка надійшло 28 жовтня о 9:29. Рятувальники ліквідували загоряння вже о 10:09. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів, постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

Фото: ГУ ДСНС у місті Києві