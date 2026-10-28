У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на парковці. Спалахнули два автобуси.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у місті Києві.
Повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Василенка надійшло 28 жовтня о 9:29. Рятувальники ліквідували загоряння вже о 10:09. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів, постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
- 25 жовтня в Харкові сталася пожежа у шестиповерховому житловому будинку в Індустріальному районі. Вогонь охопив квартири на п’ятому поверсі Унаслідок пожежі загинула людина, ще п’ятеро постраждали. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали мешканців із під’їзду.