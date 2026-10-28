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У Києві сталася пожежа на парковці: горіли два автобуси

Займання сталось в Солом’янському районі столиці.

У Києві сталася пожежа на парковці: горіли два автобуси
Транспорт вигорів вщент
Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на парковці. Спалахнули два автобуси.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у місті Києві.

Повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Василенка надійшло 28 жовтня о 9:29. Рятувальники ліквідували загоряння  вже о 10:09. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів, постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

Фото: ГУ ДСНС у місті Києві
Фото: ГУ ДСНС у місті Києві
Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

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