Опитування: більшість українців вважають, що треба продовжувати збройний опір Росії

Водночас 15% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги РФ.

Більшість українців (76%) вважають, що Україна має продовжувати збройний опір окупантам, навіть якщо взимку Росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла і каналізації.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Водночас 15% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 9% не змогли визначитися із своєю думкою.

У серпні-вересні показники були практично такі самі.

Фото: КМІС

У КМІС зазначили, що у всіх регіонах більшість мешканців вважають, що попри все Україна має продовжувати збройний опір, хоча є тенденція незначного ослаблення на Півдні і Сході.