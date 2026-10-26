LB.ua поговорив з ним про те, як відбирають і навчають пілотів, як вдосконалюють засоби і чи стало проблемою обмеження військової версії супутникового зв’язку Starlink .

«Мідлстрайками ми ускладнили їм логістику, зробили неможливим ремонт техніки на тимчасово окупованій території, їм довелося ці ремонтні бази виводити за територію України. Вони вже розташовані на території Росії, де, на їхню думку, наші літаки поки що їх не дістають. Але це питання часу. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити їхнє перебування навіть на території Росії некомфортним», — пояснює Микита (Долина) Долінніков, командир РУБПАК LUMIERE у 21 ОПБпС Кракен 1654 3 армійського корпусу.

На підготовчому етапі наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини військові Третього армійського корпусу нищили логістику РФ на понад 50 км від фронту й на всій тимчасово окупованій території Луганщини. Знищували і більш захищені логістичні хаби, заглиблені під землю. Як результат — росіяни лишалися без їжі, води, боєприпасів, мали проблеми із заправкою транспорту та його ремонтом.

Фото: Третій армійський корпус Микита «Долина» Долінніков, командир роти R&D підрозділу Lumiere Tech у 21-му полку безпілотних систем KRAKEN 1654 3-го армійського корпусу

Задачі та результати операції «Вівальді»

Чи щось змінилось останнім часом у проведенні мідлстрайк-операцій, зокрема, під час нещодавньої операції «Вівальді»?

Під час операції «Вівальді» робота мідлстрайків була зосереджена на вибитті ворожої логістики, на вибитті об’єктів, які займаються зберіганням паливно-мастильних матеріалів, боєкомплектів, всієї іншої провізії, яка робить перебування піхотинця і роботу угруповання військ більш ефективними на полі бою. Перед нами була поставлена саме така задача. І, судячи з допитів російських полонених, яких брали піхотинці Третього армійського корпусу, було зрозуміло, що наша робота була виконана. Вони були без води і деморалізовані за рахунок цього.

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Які моделі безпілотників використовуєте зараз?

Ми їх ділимо по типах бойової частини: є легкі (від 2 до 5 кг), середні (від 10 до 30 кг), важкі (несуть 80-100 і більше кг бойової частини). Є літаки, які працюють на електродвигунах, вони закривають трохи менші відстані, ніж літаки, які працюють на бензинових двигунах внутрішнього згоряння. Ділянки роботи у випадку з електричними — до 150 км. У випадку з бензиновими понад 200 км запас ходу у літака є. І, відповідно, бойова частина також більша, бо потужності більші. Самі назви ми не розголошуємо з метою безпеки.

Які наслідки для противника, зокрема, під час операції «Вівальді»?

Велика проблема ворога і наш плюс — те, що вони завжди доповідають недійсну інформацію. Ми бачимо заяви РФ, їхнього президента, що той самий Святогірськ вони вже взяли. Але всі ж бачили відео, коли командир угруповання «Центр» Андрій Білецький перебував у цьому місті. Так, там відбуваються обстріли, але місто під українським прапором.

Мідлстрайками ми ускладнили їм логістику, зробили неможливим ремонт техніки на тимчасово окупованій території, їм довелося ці ремонтні бази виводити за територію України. Вони вже розташовані на території Росії, де, на їхню думку, наші літаки поки що їх не дістають. Але це питання часу. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити їхнє перебування навіть на території Росії некомфортним.

Фото: Третій армійський корпус Робота військових 21 ОПБпС Кракен Третього армійського корпусу

Так само і з паливно-мастильними матеріалами: якщо раніше були бази, де вони заправляли свій транспорт і робили видачу палива, то зараз ми їх довели до того, що заправка автотранспорту відбувається з колес. Вже їздять в більшій кількості паливозаправники. Вони куби з паливом засовують в УАЗи-«буханки» або інші вантажівки і транспортують паливо таким чином, заправляючи десь вздовж лісосмуг: заїжджають туди «буханки», заїжджає інший транспорт і таким чином відбувається заправка. Раніше це були резервуари на відкритій місцевості.

Реакція росіян

Чим вони на це відповідають і чи ефективна ця відповідь?

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Кожна дія знаходить свою протидію. Вони почали активно застосовувати перехоплювачі наших літаків, наростили кількість мобільних вогневих груп.

Саме робота противника по нашій логістиці на даний момент менш відчутна. Але ми не повинні забувати, що ворог дуже швидко наздоганяє. Десь він першим починає щось застосовувати, як було з дронами на оптоволокні, де ми були в ролі наздоганяючих. Але ми наздогнали.

Так само зараз в будь-який момент паритет може перейти на бік ворога. Ми маємо бути готовими до того, що наша дальня логістика також буде потерпати. І потрібно готували екіпажі зенітних дронів, МВГ, думати, як протидіяти цьому.

Чи відстежували ви у соцмережах чи по перехопленнях їхні враження від ваших атак, як вони реагували?

По території, на якій ми працюємо, іноді проскакують відео палаючих вантажівок, які ми вражали. В принципі, приємно, що тобі не обов’язково треба дорозвідувати — є цивільне населення, яке пофоткало виклало в соцмережі, ти подивився: о, є вже відео, де вантажівка, на яку ми заходили, горить.

Фото: Третій армійський корпус Робота військових 21 ОПБпС Кракен Третього армійського корпусу

Чи можна обійтись без Starlink

Чи позначилось на роботі нещодавнє уповільнення робочої швидкості військової версії Starlink? Чи думаєте з цього приводу над резервним зв'язком, чи є вже якісь напрацювання?

Завжди треба мати щось резервне, не зосереджуватись на одному типі зв’язку. Ми, як люди, які починали з напрямку FPV у 2023 році, чудово це знаємо — альтернатив повинно бути багато, повинен бути козир в рукаві на випадок, якщо ворог активно почав придушувати дані частоти. Ми повинні швидко адаптуватись, перестрибнути на інші частоти та не втратити бойової спроможності.

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Ми починали літати на аналогових літаках до всього цього. У випадку з логістикою на відстані 60-70 км від ЛБЗ на аналогових або цифрових системах зв’язку ми чудово справлялися з цією роботою. Будуть збільшуватись відстані — будуть питання, наскільки ми зможемо діставати далі. Але це більше інженерне питання і черговий виклик, який на нас чекає, і з яким, думаю, ми чудово впораємось.

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Ну і так само є багато різних mesh-систем, на яких ворог працює по Києву і по інших мирних містах. Ми це також аналізуємо і беремо собі на озброєння. Просто треба буде наростити ці спроможності. Але ми ніколи не забуваємо, що в якийсь момент щось може перестати працювати.

Зараз ми працюємо на всьому — як на альтернативах, так і на тому, на чому працювали раніше, наша робота не просіла, вона продовжується.

Фото: Третій армійський корпус Робота військових 21 ОПБпС Кракен Третього армійського корпусу

Де брати пілотів

За яким принципом ви набираєте людей для роботи з цими дронами?

У нас є анкети, всі проходять співбесіду, з’ясовуємо мотивованість людей, чому вони вирішили доєднатись. Цікавимось бекграундом, досвідом, як цивільним, так і, можливо, попереднім військовим, люди різні бувають. І після співбесіди вирішуємо, чи людина підходить нам, чи ні.

У мене в підрозділі є хлопці, які прийшли з IT-сфери, бо частина підрозділу — це напрямок R&D, який займається розробками та інноваціями. Тому програмістів також завжди раді бачити в своїх лавах.

Хто, за вашими спостереженнями, найкраще опановує безпілотник під час навчання і працює потім оператором (геймери і айтішники, чи не обов'язково)?

Не обов’язково геймери, тут все вирішує мотивованість людини. Якщо людина дійсно має бажання, горить цим, тоді вона дуже швидко починає працювати на полі бою.

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У мене в підрозділі є хлопець, позивний «Маестро», він досить молодий, повернувся з-за кордону, доєднався, ще коли ми були у складі Третьої штурмової бригади. Він починав літати на FPV-дронах, перехоплювачах ворожих розвідувальних крил. Дуже гарно себе там показав, одним з перших в бригаді почав збивати «крила», дав великий результат та поштовх, виховав багато розрахунків, які також підсилили бригаду. Далі він захотів працювати по наземних цілях, ми йому запропонували піти до нас. Нараз він один із найрезультативніших пілотів мідлстрайків, заходить на цілі досить філігранно і з холодною головою. Дві крайні «жирні” цілі, які він уразив — це ТОС-3 «Дракон», нова машина, одна з модифікацій «Солнцепека», та зенітно-ракетна установка «Бук-М3».

Фото: Третій армійський корпус Робота військових 21 ОПБпС Кракен Третього армійського корпусу

Взаємодія із суміжниками, іноземними військовими та виробниками

Чи були проблеми під час взаємодії з суміжниками, з якими підрозділами працювати найбільш комфортно?

Ми працюємо в складі Третього армійського корпусу, тут чудово налагоджена взаємодія та робота загалом. Я багато чую відгуків від суміжних підрозділів, які приходять у нашу смугу працювати: «Блін, у вас тут комунікація на вищому рівні, нам дуже подобається, ми б хотіли тут залишитись працювати». Але куди командування каже, туди вони і їдуть.

За рахунок нашої організаційної та комунікаційної складової немає якогось негативу, навпаки — більше позитивних емоцій, і менше нервів ти витрачаєш на цю комунікацію.

Чи приїжджають у підрозділ іноземці переймати досвід, чи вас запрошують на навчання за кордоном поділитись досвідом?

Ні, іноземці до нас на навчання приїжджати не можуть, ми військовослужбовці ЗСУ, наша робота — це робота по збереженню територіальної цілісності України. Ми ж не ПВК якесь, яке що хоче, те і робить, у нас є певні задачі.

Я думаю, іноземцям є багато чого навчитись у нас, перейняти наш досвід. Російсько-українська війна дуже сильно трансформувала бойові дії. Частково пишеться нова доктрина війни із застосуванням безпілотної компоненти, як наземної, так і повітряної.

Але у нас були дуже стислі терміни підготовки, бо частина хлопців — це були пілоти FPV, частина — розвідники, які безпосередньо ходили на нозі по деяких задачах і брали участь у стрілецьких боях. Нам треба було якомога швидше адаптуватись під нові виклики та виконати задачу з підготовки поля бою до операції з вибиття ворожої логістики. Тому в нас не було часу їздити за кордон по якихось навчаннях, ми працювали безпосередньо в інтересах нашого підрозділу.

Фото: Третій армійський корпус Робота військових 21 ОПБпС Кракен Третього армійського корпусу

Чи є у вас взаємодія з виробниками техніки, яку ви використовуєте, або інших дронів, для їхнього тестування і вдосконалення?

Ми комунікуємо майже з усіма виробниками засобів, якими працюємо. Не завжди нас чують. Але коли не чують — самі ліземо у борт, робимо якісь нововведення і потім виробник дивиться і питає: «А як це тут опинилось?». Ми кажемо: «Ну, ми самі вирішили, що так буде краще, зробили це, це, це, і воно показує гарний результат». Потім виробнику інші підрозділи, суміжні, які в нас це побачили, кажуть: «Друже, а чому в нас ще такого нема?». Він каже: «Так це ж не ми робили». Їм кажуть: «Так вам це треба робити. Враховуйте це, переймайте їхній досвід та масштабуйте цю історію, бо вона корисна для загального поля бою». Ми трохи згодом вийдемо з цим в медійне поле, розповімо, про що йдеться, поки що не афішуємо з міркувань безпеки.