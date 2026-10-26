ГУР оприлюднило дані про іноземне обладнання, яке використовують російські виробники балістики

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало дані щодо 30 одиниць технологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується підприємствами кооперації з виробництва балістичного озброєння Росії.

Як йдеться у повідомленні розвідки, російський впк значно залежний від іноземних технологій. Зокрема, попри усі зусилля, РФ досі не здатна замінити промислове обладнання світових виробників локалізованими аналогами.

Розвідка оприлюднила дані технологічного обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва, які використовують російські заводи - виробники балістичних ракет та складових до них: висотомірів, аеродинамічних рулів, гіроскопів тощо. Характерним є зростання кількості китайських верстатів та обробних центрів, у тому числі п’ятиосьових. У китайських верстатах використовуються європейські, японські та тайванські комплектуючі: системи ЧПУ, сервоприводи, високоточні шпинделі та підшипники, вимірювальні та поворотні системи, лінійні напрямні, засоби термостабілізації та контролю процесу обробки тощо.

У переліку ГУР:

5-осьовий універсальний обробний центр GX-650 виробництва Hyper Machine Tool (КНР), який використовується Воткинським заводом - виробником балістичних ракет 9М723 «Искандер-М» та ракетної частини аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинжал»;

токарні та фрезерні обробні центри Shtral (КНР), задіяні у виробничих процесах АТ «ПЕМЗ “Молот», який виготовляє блоки електронного обладнання для ракет «Искандер-М»;

вимірювальне обладнання німецького виробника Rohde & Schwarz, встановлене на УПКБ «Деталь», яке виготовляє висотоміри для «Цирконів».

У розвідці нагадали, що для позбавлення агресора спроможностей продовжувати війну необхідно, зокрема: