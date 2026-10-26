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Двоє мешканців Чернігівщини травмовані через російські атаки

Пошкоджені склад та ангар. 

Двоє мешканців Чернігівщини травмовані через російські атаки
Ліквідація наслідків російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби. Через російські атаки постраждали двоє мешканців Чернігівщини. У області пошкоджені склад та ангар. 

Про це повідомили у ДСНС

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Там поранений чоловік. 

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На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища. Постраждала жінка.

У Корюківському районі виникла масштабна пожежа складського приміщення. Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

  • Нещодавно внаслідок російського удару по підприємству загинув чоловік, ще 18 людей постраждали.
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