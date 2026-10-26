Двоє мешканців Чернігівщини травмовані через російські атаки

Пошкоджені склад та ангар.

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Ліквідація наслідків російської атаки на Чернігівщині

Упродовж минулої доби. Через російські атаки постраждали двоє мешканців Чернігівщини. У області пошкоджені склад та ангар.

Про це повідомили у ДСНС.

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Там поранений чоловік.

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На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища. Постраждала жінка.

У Корюківському районі виникла масштабна пожежа складського приміщення. Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки

Рятувальники ліквідували всі пожежі.