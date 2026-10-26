Двоє мешканців Чернігівщини травмовані через російські атаки

Упродовж минулої доби. Через російські атаки постраждали двоє мешканців Чернігівщини. У області пошкоджені склад та ангар.
У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Там поранений чоловік.
На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища. Постраждала жінка.
У Корюківському районі виникла масштабна пожежа складського приміщення. Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
- Нещодавно внаслідок російського удару по підприємству загинув чоловік, ще 18 людей постраждали.