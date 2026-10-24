На Чернігівщині через російський удар по підприємству загинув чоловік, 18 людей постраждали

Також російські безпілотники пошкодили адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди в кількох громадах області.

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У Чернігівській області внаслідок російського удару по підприємству загинув чоловік, ще 18 людей постраждали. Сімох із них доправили до лікарні, більшості надали допомогу на місці. Ще троє постраждалих лікуються амбулаторно. На місці влучання рятувальники гасили пожежу.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Увечері російські війська атакували Новгород-Сіверський безпілотниками типу "Гербера". Унаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та господарські приміщення.

У селах Корюківської громади російські безпілотники "Молнія" влучили у подвір’я приватних домогосподарств. В одному будинку пошкоджені вікна та покрівля, інше домогосподарство знищене повністю.

Також у селі Ріпкинської громади внаслідок удару безпілотника типу "Герань" пошкоджені вікна у п’яти будинках.