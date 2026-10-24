У лікарні помер чоловік, який постраждав під час російської атаки на Дніпро 20 жовтня

Кількість загиблих унаслідок удару по передмістю Дніпра зросла до трьох. Ще троє людей зазнали поранень.

У лікарні помер 33-річний чоловік, який постраждав унаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра 20 жовтня.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 33-річний чоловік, який постраждав через ворожу атаку на Дніпро 20 жовтня. Він був у вкрай тяжкому стані з опіками всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя", – ідеться у повідомленні.

Після смерті чоловіка кількість загиблих унаслідок атаки зросла до трьох. Ще троє людей дістали поранення.