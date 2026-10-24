На Донеччині через російські обстріли загинули двоє людей, ще 18 поранені

У Краматорську внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 14 дістали поранення.

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У Донецькій області протягом доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще 18 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, найбільше постраждалих зафіксували у двох містах області.

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У Краматорську внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 14 дістали поранення.

У Слов’янську також загинула одна людина, четверо жителів отримали поранення.

Фото: Донецька ОВА

За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині загинули щонайменше 4441 цивільний житель, ще 10 872 людини дістали поранення.

Інформація подана без урахування окупованих Маріуполя та Волновахи.