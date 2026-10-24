Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА: ППО знищила 101 ворожий дрон

Зафіксовано влучання на 14 локаціях.

РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА: ППО знищила 101 ворожий дрон

З 18:00 23 жовтня та уночі 24 жовтня, російські війська атакували Україну 126 ударними безпілотниками різних типів.  Сили ППО знешкодили 101 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, РФ атакувала Україну дронами "Shahed", зокрема реактивними, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та безпілотниками-імітаторами типу «Пародія» з напрямків Шаталового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Реклама

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 24 жовтня, українська ППО збила або подавила 101 ворожий безпілотник різних типів, зокрема 50 реактивних.

Фото: Повітряні сили

Бойова робота триває, у повітряному просторі залишилися ще 8 БпЛА.

Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях. Також у п’яти місцях зафіксували падіння збитих безпілотників або їхніх уламків.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies