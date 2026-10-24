РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА: ППО знищила 101 ворожий дрон

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З 18:00 23 жовтня та уночі 24 жовтня, російські війська атакували Україну 126 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 101 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, РФ атакувала Україну дронами "Shahed", зокрема реактивними, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та безпілотниками-імітаторами типу «Пародія» з напрямків Шаталового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

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Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 24 жовтня, українська ППО збила або подавила 101 ворожий безпілотник різних типів, зокрема 50 реактивних.

Фото: Повітряні сили

Бойова робота триває, у повітряному просторі залишилися ще 8 БпЛА.

Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях. Також у п’яти місцях зафіксували падіння збитих безпілотників або їхніх уламків.