Зеленський підтвердив, що Україна згодна на мирну угоду із замороженням нинішньої лінії фронту

В інтерв'ю мовнику ABC News Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність піти на мирну угоду з Росією, яка передбачає замороження на актуальній лінії розмежування військ.

Глава держави підкреслив, що хоче зупинити війну якнайшвидше і для цього згоден заморозити конфлікт по фронту просто зараз. Водночас Зеленський відкинув можливість визнання тимчасово окупованих територій російськими.

Він також заперечив сценарій, за якого під контролем Києва залишаються 75%, в той час як Росія контролює 25% міжнародно визнаних українських земель. За словами лідера, наразі площа окупованих країною-агресором територій складає 19,3%.