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Зеленський підтвердив, що Україна згодна на мирну угоду із замороженням нинішньої лінії фронту

Президент стверджує, що готовий зупинити війну якомога швидше.

Зеленський підтвердив, що Україна згодна на мирну угоду із замороженням нинішньої лінії фронту
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

В інтерв'ю мовнику ABC News Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність піти на мирну угоду з Росією, яка передбачає замороження на актуальній лінії розмежування військ.

Глава держави підкреслив, що хоче зупинити війну якнайшвидше і для цього згоден заморозити конфлікт по фронту просто зараз. Водночас Зеленський відкинув можливість визнання тимчасово окупованих територій російськими. 

Він також заперечив сценарій, за якого під контролем Києва залишаються 75%, в той час як Росія контролює 25% міжнародно визнаних українських земель. За словами лідера, наразі площа окупованих країною-агресором територій складає 19,3%. 

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