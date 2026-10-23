З Краматорська евакуювали ще дві родини з дітьми

З Краматорська вдалось евакуювати ще дві родини з дітьми

Про це повідомили в Національній поліції України.

Там зазначили, що околиці Краматорська – одні з найнебезпечніших, куди вдається дістатися не кожного разу. Там немає світла, води та зв’язку.

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Там все ще залишаються сім'ї з дітьми, хоча їх є вже дуже мало. Правоохоронці обходять адреси, переконують батьків, визначають безпечний час для виїзду, з’ясовують потреби родин, доставляють людей у шелтери і передають волонтерам.

Одна з врятованих – 14-річна Дар’я. Щоб відправити домашнє завдання, вона бігла під дронами до єдиного місця, де є інтернет.

В поліції Донеччини закликали мешканців прифронтових громад не наражати себе та своїх дітей на смертельну небезпеку та евакуюватись.