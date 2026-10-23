Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну військовополоненими, який відбувся 23 жовтня.
"Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", – зазначили в СБУ.
У спецслужбі наголосили, що життя кожного українця – найвища цінність.
"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", – підкреслили в СБУ.
- 23 жовтня Україна і РФ провели обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулися 270 українців – 261 військовополонений та 9 цивільних.
- Серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.
- Двоє зі звільнених бійців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Також додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених захисників.
- Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63. В одного з військових завтра день народження, йому виповнюється 60.