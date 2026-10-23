В СБУ наголосили, що працюють над поверненням усіх громадян України з російського полону.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну військовополоненими, який відбувся 23 жовтня.

"Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", – зазначили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що життя кожного українця – найвища цінність.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", – підкреслили в СБУ.