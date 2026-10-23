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СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими

В СБУ наголосили, що працюють над поверненням усіх громадян України з російського полону.

СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими
Фото: стопкадр з відео

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну військовополоненими, який відбувся 23 жовтня.

"Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", – зазначили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що життя кожного українця – найвища цінність.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", – підкреслили в СБУ.

  • 23 жовтня Україна і РФ провели обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулися 270 українців – 261 військовополонений та 9 цивільних.
  • Серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.
  • Двоє зі звільнених бійців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Також додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених захисників.
  • Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63. В одного з військових завтра день народження, йому виповнюється 60.
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