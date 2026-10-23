Білий дім: Росія та Україна погодилися припинити вогонь в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних

Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

Згідно із заявою, перша леді США Меланія Трамп та її представник працювали безпосередньо з керівництвом Росії та України, щоб узгодити умови локального припинення вогню. Сторони визначили цілі домовленості, технічні процедури, терміни та порядок її реалізації.

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"Ситуація в Олешках критична. Олешки – прифронтове місто на межі катастрофи. Серед тих, хто залишився в місті, переважно люди похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", – заявила Меланія Трамп.

Меланія Трамп повідомила, що цивільні представники обох країн відвідуватимуть жителів Олешок удома, щоб визначити, якої допомоги вони потребують. Тим, хто захоче евакуюватися, обіцяють надати транспорт до обраного місця призначення – в Україну або Росію.

Також, за її словами, до процесу залучать незалежну американську медійну організацію, яка супроводжуватиме російські та українські групи й документуватиме їхню роботу.

Як зазначається в заяві, про критичну ситуацію в Олешках Меланія Трамп дізналася під час приватної розмови на заході Fostering the Future Together у Нью-Йорку, який відбувався в межах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Після цього перша леді США використала канал комунікації з Росією та Україною, створений раніше під час повернення 34 дітей з окупації РФ.

Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку.

Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорувала заклики України.