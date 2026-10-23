Корецький наказав закупити програмне забезпечення для посилення кібербезпеки держсервісів

Одними з головних мішеней зловмисників є державні інформаційні системи та український бізнес.

Кабінет міністр посилює кібербезпеку державних сервісів України, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Очільник уряду дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію.

“Росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів”, – зазначив Корецький.

Він додав, що посилюються і кібератаки, а ворог дедалі частіше використовує для них штучний інтелект. Одними з головних мішеней зловмисників є державні інформаційні системи та український бізнес.

“Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції”, – сказав Корецький.

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