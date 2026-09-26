Дата-центр COSMONOVA більше не працюватиме після руйнувань

У компанії опублікували світлини, на яких видно наслідки пошкоджень дата-центру.

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Дата-центр COSMONOVA більше не працюватиме через масштабні руйнування, яких він зазнав.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

У компанії опублікували світлини, на яких видно наслідки пошкоджень дата-центру. Водночас фахівці продовжують роботи з локалізації наслідків ураження, а також часткового перенесення та відновлення сервісів.

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Інформацію щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, COSMONOVA обіцяє надавати за можливості.

Наразі доступ до дата-центру частково обмежений відповідними службами, зокрема для фахівців компанії.

Фото: Cosmonova

Фото: Cosmonova

Що передувало?

Раніше через російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі та дата-центрах у Києві виникли перебої в роботі низки телеканалів та онлайн-сервісів. Зокрема, через пошкодження дата-центру Cosmonova тимчасово не працювала частина відеоплеєрів на сайті Суспільного.

У Cosmonova підтвердили пошкодження приміщення та повідомили про можливі перебої в роботі сервісів. Водночас завдяки географічному резервуванню клієнтські дані вдалося зберегти, а сервіси продовжували працювати на резервних майданчиках.

Про тимчасові проблеми з трансляцією також повідомляли "Київ24", "Новини.LIVE", "Армія TV" та "Ми-Україна+".