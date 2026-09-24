Марк Цукерберг анонсував смарт-окуляри та портативний пристрій для роботи з ШІ

За словами гендиректора Meta, користувачі зможуть спілкуватися з гаджетом, щоб взаємодіяти зі своїми ШІ-агентами, «не розблоковуючи телефон чи відкриваючи додаток».

Марк Цукерберг в смарт-окулярах і пристроєм Muse Charm у руці

Співзасновник та генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг анонсував нове обладнання та функції на щорічній конференції розробників Meta Connect для інтеграції агента штучного інтелекту Muse.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема він представив портативний пристрій під назвою Muse Charm, який працює з нещодавно випущеним компанією Meta персональним агентом Muse AI.

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Muse Charm – пристрій розміром із кишеньковий годинник, що переносить агента штучного інтелекту Muse у фізичний світ. Гаджет має великий екран і невеликий шнурок для носіння і камеру. У правому верхньому куті розміщено датчик відбитка пальця. За словами Цукерберга, натискання на нього активуватиме пристрій і дозволятиме розпочати розмову з ШІ-агентом.

Фото: Meta Muse Charm

За словами Марка Цукерберга, користувачі зможуть спілкуватися з гаджетом, щоб взаємодіяти зі своїми агентами Meta AI, «не розблоковуючи телефон чи відкриваючи додаток». Він також додав, що пристрій поступить в продаж «до свят у грудні». Ціну пристрою гендиректор Meta не назвав.

«Ми втілили в собі багато технологій у цьому маленькому пристрої, – сказав очільник Meta. – Тож, якщо ви не носите окуляри (смарт-окуряри), це буде найшвидший спосіб поговорити з Muse та показати, що відбувається навколо вас».

Muse, your personal agent, now has voice and real-time video. You can have long conversations and Muse will work in the background and get things done for you as you're talking. We're also bringing Muse to glasses so you can talk hands-free throughout the day. pic.twitter.com/0sfSXrYyvl — Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026

Цукерберг також анонсував нові моделі розумних окулярів, зокрема, розумні окуляри лише з аудіо, без камер. Також він представив нове покоління популярних смарт-окулярів Ray-Ban Meta і окуляри віртуальної реальності. Останні будуть тоншими та легшими, ніж старіші VR-гарнітури компанії. Вони надійдуть у продаж навесні 2027 року, їх ціна складе 1299 доларів.

Очільник Meta провів живу демонстрацію нової функції агента Muse на окулярах, попросивши його через окуляри забронювати час у його календарі для майбутньої зустрічі.

Meta запустила Muse 8 вересня. Ші-агент може виконувати завдання користувача, зокрема, планувати його графік, вносячи відповідні зміни в катендар, писати листи, шукати товари та робити покупки і навіть телефонувати контрагентам.

За перші два тижні застосунок завантажили понад 2,5 млн разів, Muse посідає перше місце серед безкоштовних застосунків в американському App Store, випередивши ChatGPT. Акції Meta за два тижні після його запуску зросли більш ніж на 20%.

Разом з цим, Amazon заблокував персональному Muse можливість купувати товари у своєму застосунку, заявивши, що це порушує умови користування сервісом.