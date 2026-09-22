Roboneers кодифікувала НРК «ШаРись PRO Mk.19 (М)»

Українська компанія Roboneers кодифікувала бойовий наземний роботизований комплекс (НРК) «ШаРись PRO Mk.19 (М)». Про це виробник повідомив виданням «Мілітарний» та «Оборонка».

Комплекс постачається як готова бойова система, до якої входять платформа, дистанційно керований модуль і озброєння. «Шабля Mk.19 (М)» може використовувати 40-мм автоматичний гранатомет українського виробництва AGL-53, а також MK19 або його аналог. Заявлена ефективна дальність ураження — до 1500 метрів.

Бойовий модуль може вести вогонь із наведенням за заданими координатами. Його горизонтальний сектор наведення становить до 160°, а вертикальний — від -10° до +65°.

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На твердому покритті запас ходу «Рисі PRO» становить 70–85 км, тоді як на пересіченій місцевості — 25–35 км. Максимальна швидкість платформи сягає 12 км/год. У режимі руху комплекс може працювати до п'яти годин. Якщо платформа перебуває в режимі очікування, комплект акумуляторних батарей забезпечує від 72 до 85 годин автономної роботи

Маса «Рисі PRO» без озброєння та боєприпасів становить 555 кг. Дальність зв'язку на відкритій місцевості заявлена на рівні 1,1–2,7 км, а на пересіченій — 0,6–0,8 км

На розгортання «ШаРись PRO Mk.19 (М)» необхідно до 10 хвилин. Стільки ж часу займає згортання комплексу. Для роботи з системою потрібні два оператори.

Водночас базова платформа «Рись PRO» не обмежується застосуванням у складі ударного комплексу. Залежно від встановленого модуля її можна використовувати для вогневої підтримки, розвідки, спостереження та виконання логістичних завдань.

Кодифікація дозволяє комплексу «ШаРись PRO Mk.19 (М)» брати участь у державних закупівлях і відкриває можливість його серійного постачання Силам оборони України.

Що відомо про Roboneers

Компанія Roboneers виготовляє наземні роботизовані комплекси, що можуть йти за визначеними підрозділами на полі бою і нести не тільки спеціально обладнане спорядження, але й окреме військове. Серед розробок –бойовий модуль «Шабля», який незалежно від погоди підвищує захисні та бойові можливості сторони.

Наземний роботизований комплекс «Рись+» Roboneers представила у квітні 2026 року. Платформа підходить для логістики й евакуації. Згідно з даними виробника комплекс має запас ходу до 80 км, може виконувати місії на відстань до 40 км в один бік без проміжної підзарядки. Вантажопідйомність — 350 кг. Має автоматичний викид вантажу й може евакуювати двох людей одночасно. Максимальна швидкість — 14 км/год. На запит військових додали дистанційне керування фарами, збільшили вантажопідйомність і площу кузова.

Також до лінійки НРК Roboneers входять «Рись» (має найменші розміри, запас ходу й навантаження, підходить для оперативної доставки), «Рись Pro» (вищі вантажопідйомність, швидкість і запас ходу), «Рись Max», «Рись+» і бойова платформа «ШаРись» з різними видами озброєння.

У червні 2026 року українська Roboneers і німецька ARX Robotics оголосили, що створюють спільне підприємство ARX Industries, яке випускатиме комплекси «Рись Pro» на виробничих майданчиках у Німеччині й Україні. У перший рік роботи на підприємстві планують виготовити тисячі одиниць НРК, а в наступні роки поступово збільшити обсяги до десятків тисяч на рік.