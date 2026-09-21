На український НРК Ratel Н інтегрували дистанційно керовану турель

Турель інтегрували спільно з партнерами з Данії

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Український виробник НРК Ratel Robotics випробовує на комплексі Ratel H дистанційно керовану турель калібру 12,7 мм. Про це компанія повідомила у Facebook.

Фахівці перевіряють стабільність роботи турелі, керованість платформи та ефективність усієї системи в різних умовах. Результати кожного етапу тестування використовуються для вдосконалення рішення та його підготовки до виконання реальних бойових завдань.

«Поєднання мобільності наземного роботизованого комплексу та дистанційно керованого озброєння дає змогу виконувати бойові завдання без прямої участі військових у найнебезпечнішій зоні», — пояснили у компанії.

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Вперше Ratel H із туреллю калібру 12,7 мм представили у вересні 2026 року в Данії під час DALO Industry Days 2026 — однієї з найбільших оборонно-промислових виставок Скандинавії.

За словами виробника, інтеграція бойового модуля розширює можливості Ratel H та дає змогу використовувати платформу не лише для логістичних і евакуаційних місій, а й для дистанційного вогневого ураження противника. Це дозволяє виконувати небезпечні завдання без безпосередньої присутності військових у зоні ураження.

Модифікацію НРК Ratel Н, призначену для евакуації поранених з поля бою, компанія розробила у 2024 році. Робот може перевозити близько 400 кілограмів, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

За даними виробника, завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. Ratel Н також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Розробники зазначають, що машина може виконувати різні завдання. На робота можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великій дистанції.

Нещодавно американська компанія Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного управління дронами, уклала остаточну угоду про придбання українського виробника НРК Ratel Robotics.

Згідно з заявою компанії, сума угоди може сягнути $224 млн. з урахуванням передбачених домовленістю етапів виплат. Після завершення угоди понад 300 співробітників Ratel Robotics мають приєднатися до Swarmer. Таким чином, штат об’єднаної компанії становитиме близько 500 працівників.