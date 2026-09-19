«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаТехнології

​Трамп заявив про призначення нового "царя ШІ" та створення AI Force

Президент США наголосив, що Вашингтон випереджає Китай та інші країни у сфері ШІ й має намір зберегти це лідерство.

​Трамп заявив про призначення нового "царя ШІ" та створення AI Force
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що призначить нового радника з питань штучного інтелекту та створить спеціальний AI Force за аналогією з Космічними силами США.

 Про це пише Bloomberg.

Водночас глава Білого дому відкинув побоювання щодо потенційних ризиків стрімкого розвитку технології для людей. 

Реклама

У суботу, 19 вересня, Трамп написав у соцмережі, що США не мають "гальмувати чи стримувати" розвиток індустрії штучного інтелекту. Він порівняв ШІ з наступною промисловою революцією та інтернетом, заявивши, що його вплив може сягати до 25% ВВП США.

Заява президента пролунала на тлі закликів керівників найбільших американських компаній у сфері ШІ сповільнити розробку найпотужніших моделей через зростання пов'язаних із ними ризиків. Google, OpenAI, Anthropic та Meta повідомляли про випадки, коли їхні ШІ-агенти зламували системи інших компаній під час тестувань безпеки.

Трамп, однак, виступає проти уповільнення розвитку галузі. Він також заявив, що новий AI Force допомагатиме вирішувати питання, пов'язані з індустрією. Жодних подробиць щодо структури та повноважень цього формування поки немає.

Президент США запевнив, що Вашингтон випереджає Китай та інші країни у сфері ШІ й має намір зберегти це лідерство.

  • Раніше Трамп призначив співзасновника Craft Ventures Девіда Сакса своїм радником із питань ШІ. Згодом Сакс відійшов від цієї ролі, але залишився співголовою президентської Ради радників з науки і технологій.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies