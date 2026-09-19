​Трамп заявив про призначення нового "царя ШІ" та створення AI Force

Президент США наголосив, що Вашингтон випереджає Китай та інші країни у сфері ШІ й має намір зберегти це лідерство.

Президент США Дональд Трамп заявив, що призначить нового радника з питань штучного інтелекту та створить спеціальний AI Force за аналогією з Космічними силами США.

Про це пише Bloomberg.

Водночас глава Білого дому відкинув побоювання щодо потенційних ризиків стрімкого розвитку технології для людей.

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У суботу, 19 вересня, Трамп написав у соцмережі, що США не мають "гальмувати чи стримувати" розвиток індустрії штучного інтелекту. Він порівняв ШІ з наступною промисловою революцією та інтернетом, заявивши, що його вплив може сягати до 25% ВВП США.

Заява президента пролунала на тлі закликів керівників найбільших американських компаній у сфері ШІ сповільнити розробку найпотужніших моделей через зростання пов'язаних із ними ризиків. Google, OpenAI, Anthropic та Meta повідомляли про випадки, коли їхні ШІ-агенти зламували системи інших компаній під час тестувань безпеки.

Трамп, однак, виступає проти уповільнення розвитку галузі. Він також заявив, що новий AI Force допомагатиме вирішувати питання, пов'язані з індустрією. Жодних подробиць щодо структури та повноважень цього формування поки немає.

Президент США запевнив, що Вашингтон випереджає Китай та інші країни у сфері ШІ й має намір зберегти це лідерство.