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Al Jazeera: Іран висунув умови для відновлення переговорів зі США

Тегеран, зокрема, вимагає припинити бойові дії на всіх фронтах, розморозити іранські активи та скасувати морську блокаду.

Al Jazeera: Іран висунув умови для відновлення переговорів зі США
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іран передав посередникам свої умови для відновлення переговорів зі США щодо припинення війни. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї, повідомляє Al Jazeera.

Тегеран, зокрема, вимагає припинити бойові дії на всіх фронтах, розморозити іранські активи та скасувати морську блокаду.

Також Іран наполягає на припиненні війни між підтримуваним ним рухом хуситів та урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. За словами Резаї, відповідні пропозиції передали посередникам із Катару та Пакистану. 

Тепер Тегеран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа. Розмови про умови Ірану відбуваються на тлі консультацій щодо можливого відновлення непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

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