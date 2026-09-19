Міжнародний аеропорт Люксембургу припиняв польоти через дрон

Учора в аеропорту Люксембургу призупиняли польоти через виявлення поблизу та над територією аеродрому несанкціонованих безпілотників.
Про це повідомляє Reuters.
Адміністрація аеропорту – єдиного міжнародного летовища країни – повідомила, що призупинення було запобіжним заходом, спрямованим на гарантування безпеки пасажирів, екіпажів, персоналу аеропорту та самих повітряних суден.
В аеропорту не надали подробиць щодо походження дронів чи осіб, які ними керували.
“Хоча польоти відновлено, можливі певні затримки та збої в розкладі, оскільки авіакомпанії та партнери аеропорту працюють над поверненням до звичного режиму роботи”, – йдеться в повідомленні адміністрації.
Аеропорт Люксембургу, що є головним вузлом для національного авіаперевізника Luxair, заявив, що продовжує стежити за ситуацією і співпрацює з відповідними органами влади.
- У ніч на 18 вересня у Молдові біля села Колониця поблизу Кишинева стався вибух. Через шість годин після цього у полі знайшли уламки, імовірно від безпілотника.