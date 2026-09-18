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Вночі біля Кишинева стався вибух. Поліція знайшла у полі уламки, що можуть походити від дрона

Наразі встановлюють обставини події.

Вночі біля Кишинева стався вибух. Поліція знайшла у полі уламки, що можуть походити від дрона
Місце вибуху
Фото: Поліція Молдови

У ніч на 18 вересня у Молдові біля села Колониця поблизу Кишинева стався вибух. Через шість годин після цього у полі знайшли уламки, імовірно від безпілотника. 

Про це пишуть Newsmaker та поліція Молдови.

Міністерство оборони не зафіксувало порушення повітряного простору Молдови у ніч проти 18 вересня, там зʼясовують причини вибуху. 

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На запитання NM, чи могли радари не зафіксувати прольоту безпілотника над територією країни, у міністерстві сказали, що «не можуть говорити про ймовірність», і «повинні говорити точно, ґрунтуючись на наявних у нас даних». 

Через понад 6 годин після повідомлення про гучний вибух біля села Колониця, поліція знайшла фрагменти, які, ймовірно, належать безпілотнику. Уламки виявили в полі. 

Уламок у полі в Молдові
Фото: Поліція Молдови
Уламок у полі в Молдові
Місце вибуху
Фото: Поліція Молдови
Місце вибуху

На місці працюють фахівці з відділу вибухових речовин та технічної експертизи поліції, які проводять необхідні перевірки та вивчають виявлені фрагменти.

Територію оточили. Наразі встановлюють обставини події.

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