У Венесуелі відкрили доступ до низки сайтів, які були під цензурою за часів Мадуро

Регулятор у сфері телекомунікацій Венесуели повідомив про зняття обмежень із кількох новинних вебсайтів, які роками перебували під цензурою.

Про це повідомляє DW.

За часів президентства Ніколаса Мадуро, якого США затримали у січні, цензурі піддавалися сотні національних та міжнародних вебсайтів, а також різноманітні новинні портали.

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Після усунення Мадуро від влади Вашингтон підтримав переговори між тимчасовим урядом на чолі з Делсі Родрігес та частиною опозиції. Рішення про розблокування сайтів було ухвалено напередодні другого раунду переговорів у Каракасі.

Дінора Фігера, яка очолює опозиційну делегацію на переговорах, привітала це рішення.

“Інформування без страху не може залишатися привілеєм – це має бути виконанням вимог закону. Це лише перший крок; чимало медіаресурсів досі заблоковані, і всі вони мають відновити роботу”, – зазначила вона у дописі на соціальній платформі X.

Організація із захисту цифрових прав VE Sin Filtro підтвердила, що 17 новинних сайтів було розблоковано і вони стали доступними через різних інтернет-провайдерів. Водночас організація зазначила, що 188 вебсайтів, зокрема 79 новинних порталів, залишаються недоступними.