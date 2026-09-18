У Венесуелі відкрили доступ до низки сайтів, які були під цензурою за часів Мадуро

Регулятор у сфері телекомунікацій Венесуели повідомив про зняття обмежень із кількох новинних вебсайтів, які роками перебували під цензурою.
Про це повідомляє DW.
За часів президентства Ніколаса Мадуро, якого США затримали у січні, цензурі піддавалися сотні національних та міжнародних вебсайтів, а також різноманітні новинні портали.
Після усунення Мадуро від влади Вашингтон підтримав переговори між тимчасовим урядом на чолі з Делсі Родрігес та частиною опозиції. Рішення про розблокування сайтів було ухвалено напередодні другого раунду переговорів у Каракасі.
Дінора Фігера, яка очолює опозиційну делегацію на переговорах, привітала це рішення.
“Інформування без страху не може залишатися привілеєм – це має бути виконанням вимог закону. Це лише перший крок; чимало медіаресурсів досі заблоковані, і всі вони мають відновити роботу”, – зазначила вона у дописі на соціальній платформі X.
Організація із захисту цифрових прав VE Sin Filtro підтвердила, що 17 новинних сайтів було розблоковано і вони стали доступними через різних інтернет-провайдерів. Водночас організація зазначила, що 188 вебсайтів, зокрема 79 новинних порталів, залишаються недоступними.
- У серпні медіаспостерігач "Репортери без кордонів" заявив, що репресії, цензура, обмежений доступ до інформації та дедалі вороже правове середовище суттєво придушили незалежну журналістику у Венесуелі.